Nekrolog: Gerd Ingrid Lundstadsveen

Den tøffeste og mest fantastiske damen jeg har kjent, sovnet stille inn på Lovisenberg sykehus 24. mars. Hun var født i 1928.

Gerd fikk leddgikt 12 år gammel. Sykdommen preget hele hennes liv, men hun klaget sjelden.

Nyttårsaften 1965 giftet Gerd seg med Bjarne Lundstadsveen. De fikk 38 år sammen før Bjarne døde. Raushet, humor og livsvisdom preget deres liv og hjem. Gerd trivdes hjemme og hadde en egen evne til å gjøre det lunt og koselig rundt seg. For meg var hun en venninne og god samtalepartner. Vi har løst mange store og små verdensproblemer ved kjøkkenbordet hennes.

Gerd hadde en helt egen evne til å gjøre det beste ut av enhver situasjon og glede seg over små fremskritt og opplevelser. Samtidig var hun ikke redd for å si ifra og slå i bordet over urettferdighet og ting hun var misfornøyd med.

Hun var kreativ og malte på porselen så lenge fingrene klarte det.

Jeg ble kjent med Gerd i 1990. Etter hvert fikk jeg oppdrag som hennes støttekontakt. Hun ville samle alle sine tanker, hilsninger, taler og dikt mellom to permer. Det var begynnelsen på et unikt samarbeid og vennskap.

Gjennom sine dikt og hilsninger har hun gledet familie og venner. Hun husket alltid små og store begivenheter, fødselsdager, dåp og konfirmasjoner og andre høytideligheter. Alle fikk gode hilsninger med på veien, skrevet med sirlig og nydelig håndskrift.

Gerd har delt av egne erfaringer og sin livsvisdom. For to år siden ble «Gerds Mimrebok» virkelighet. Hun har etterlatt seg en unik skatt, som jeg er glad og stolt over å ha fått være delaktig i. Gjennom sitt liv har hun berørt mange, som vil fortsette å bli berørt av hennes ord og tanker festet til papiret:

Gode minner hentes frem / og de vil alltid følge deres hjem / Lyset og troen gir livet styrke og ly / hver eneste dag, på ny og på ny. / Vi står tilbake med bøyet nakke / og kan bare takke og takke.

Hvil i fred, kjære Gerd.

Anne-Margrethe Nyhus