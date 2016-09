Nekrolog: Haakon Sørbye

Han ble ansatt som dosent ved NTH i 1964 med telefonteknikk som fagområde og ble i 1972 professor i teleteknikk med fagområdet teletrafikksystemer. Sørbye var bredt kvalifisert, men var spesielt interessert i digitalteknikk eller sifferteknikk, som han kalte fagfeltet, og skjønte tidlig at den nye teknologien ville revolusjonere kommunikasjonssystemene. Han tilbød fag i sifferteknikk, kretsteknikk og etter hvert også datanett. Han lærte studentene metoder for å lage digitale kretser og bruk av konstruksjonstekniske hjelpemidler basert på datamaskin. Han la stor vekt på laboratoriearbeid. Mange studenter har sittet ved hans side og lært av hans praktiske innsikt og måte å arbeide på.

Haakon Sørbye holdt en uformell stil og var med én gang dus med studentene. Det var ingen selvfølge i midten av 1960-årene, da professorene gjerne brukte De-formen. Men han var så mye mer enn en fagperson. Hans måte å være på lærte oss en omgangsform basert på forståelse, raushet og tillit. Hans store livserfaring var uvurderlig, og han viste stor integritet og nøt stor respekt. Sørbye var instituttleder ved Institutt for teleteknikk og påtok seg ellers flere tunge administrative oppgaver.

Sørbye trivdes i jobben og arbeidet lange dager. Han sa alltid at når han nådde pensjonsalderen, skulle han tre tilbake og slippe ungdommen til. Det gjorde han, men han ble ingen passiv pensjonist. Etter å ha avsluttet sin akademiske karrière, tok han fatt på en sak han brant sterkt for - nemlig å reise med folk til Tyskland med de Hvite Bussene og Aktive Fredsreiser for å informere om de umenneskelige forholdene krigsfangene levde under i de tyske fangeleirene. Så lenge han kunne, besøkte han sitt gamle fagmiljø jevnlig og deltok også ved de større sosiale arrangementene. Våre tanker går til familien.

På vegne av ansatte ved Institutt for Telematikk, NTNU, Harald Øverbye, instituttleder