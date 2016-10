Nekrolog: Haakon Sørbye

Han var ivrig radioamatør, og 11. april stilte han og en annen radioamatør fra NTH seg til tjeneste for generalstabens hovedkvarter ved Snåsavannet og opprettet en telegraflinje. Kampene i Nord-Trøndelag var slutt 10. mai. Haakon ble da krigsfange og frigitt i midten av juni.

Høsten 1940 var han tilbake i Trondheim. Sammen med andre studenter fra NTH opprettet han radiostasjonen Skylark B. i skogen. De meldte fra om tyskernes militære aktiviteter og formidlet informasjon om tungtvannsproduksjonen på Rjukan. Tyskerne oppdaget senderen i september 1941, og Haakon ble arrestert.

Etter en kort tid ble han overført til Møllergaten 19 i Oslo. Her delte han først celle med Arnulf Øverland. Ved hjelp av pennekniv som Haakon hadde lurt med seg, laget han et hulrom i bordet på cellen hvor Øverland kunne gjemme diktene sine. De ble gjenfunnet etter krigen.

I januar 1943 ble Håkon flyttet til Grini, og i juli ble han sendt til Natzweiler i Frankrike sammen med en stor kontingent fanger. De var såkalt NN-fanger (Nacht und Nebel). De ble mottatt av leirkommandant Joseph Kramer med følgende: «I denne leiren er det en vei inn, den har dere nettopp passert. Og det er bare en vei ut, og det er gjennom kremasjonspipen.» Fangene ble satt til slavearbeid 12 timer i døgnet. Halvparten av de norske fangene i Natzweiler døde.

Som pensjonist brukte han mye av sin tid til å reise som tidsvitne med De hvite bussene og Aktive Fredsreiser tilbake til konsentrasjonsleirene. Her fortalte han skolebarn om sine opplevelser. Han viste dem nytten av å bruke det man hadde lært, holde humøret oppe og prøve noe nytt selv i håpløse situasjoner. Han fortalte elevene om det gode samholdet mellom nordmennene og om hvordan de hjalp hverandre. Han formante elevene å ta vare på hverandre, så ingen skulle føle seg utenfor. Personer som falt utenfor fellesskapet, kunne lett bli fanget opp av ytterliggående grupper, for eksempel nynazister, mente Haakon. Siste gang han var tidsvitne for skoleungdom, var i Polen for ett år siden.

Anne Benedicte Arnesen