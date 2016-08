Nekrolog: Håkon Bryge

Vi ble alle kjent med Håkon i studietiden, flere av oss på jusstudiet i Tromsø. Håkon avla embetseksamen ved UiO i 2009 og begynte sin karrière i skatteetaten, senere som advokatfullmektig innen skatterett i PWC.

Håkon var verbalt sterk og brant for det filosofiske, politiske og menneskelige. Det var derfor naturlig for ham å bli prosedyreadvokat, først i Advokatfirmaet Staff og senere i Advokatfirmaet Henjum. På imponerende vis rakk han i 2014 å prosedere sin første prøvesak for Høyesterett til bestått.

Håkon var en utmerket samtalepartner og hadde en egen evne til å lytte til andre og vise interesse for nær sagt et hvilket som helst tema. Under samtaler med ham ble ens egne argumenter utfordret av reflekterte innspill og kritiske spørsmål. Han hadde en sterk rettferdighetssans og et genuint engasjement for de svake i samfunnet, men han var samtidig konservativ og ikke naiv. Som medmenneske var han et forbilde og var alltid interessert i å sette seg inn i andres livssituasjon, gjerne blant personer fra fremmede kulturer eller utenfor det etablerte samfunnet. Det førte til at han ble tatt imot med åpne armer i mange situasjoner, bl.a. i Mongolia, der hans reisefølge ble invitert til et flere dagers langt besøk hos en lokal storfamilie. Da vi var sammen 16. mai, ble han spurt om hva han skulle gjøre 17. mai. Håkon opplyste at han skulle spille sjakk med en klient i fengselet. Det var jo bare hyggelig og kostet ikke Håkon noe på nasjonaldagen, men for klienten betydde det mye.

Håkon var også en allsidig friluftsmann og eventyrer. Hans gode humør, filosofiske tilnærming og lune humor skapte alltid god stemning, det være seg på reise, fjelltur, jakt, fiske eller tur i Nordmarka. Vi takker Håkon for de fine stundene og gleden han har gitt oss. Verden blir et kjedeligere sted uten ham.

Carl Philip Funder Fleischer, Gunnar Nerdrum Aagaard, Eirik Gran Seim, Martin Bogstrand Sørensen, Olaf Strømme