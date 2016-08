Nekrolog: Håkon Sundaune

Håkon har satt mange spor, og vi er mange som er glade i ham og kommer til å savne ham. Vårt vennskap med ham oppsto gjennom barna våre, men ble et av de viktige vennskapene i våre liv. Håkon var en god samtalepartner, engasjert, full av gode replikker og interessante betraktninger. Han hadde glimt i øyet og et lurt smil, og han var en god venn og en fantastisk far. Benevnelsen far satt så godt at den ble brukt av både barna hans og oss andre.

Håkon var også musikalsk, og det var en glede hver gang han satte seg ned ved pianoet. Det var alltid hyggelig å være på besøk hos Håkon, Toni og familien, også kalt Sirkus Sundaune. Det var et åpent hjem, der det var godt å være. Håkon disket opp med god mat, gjerne hjemmebakst og ga oss alltid noe godt i glasset.

Håkon arbeidet som bibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. Han var arbeidsom, dyktig og sto på helt til det siste. Selv om han var alvorlig syk, klaget han aldri. Han ga oss stadig råd om tekniske ting og stilte alltid opp. Han var glad i barn og hadde evnen til å glede seg over deres særegenheter. Barn var også glade i Håkon, som alltid hadde en egen evne til å få dem til å føle seg sett og det med et muntert og generøst blikk.

Da sykdommen rammet, var Håkon full av pågangsmot og sto støtt midt i det vanskelige. Han viste omsorg for oss rundt ham. Våre tanker går til hans elskede Toni, som har kjempet utrettelig ved hans side, til barna som han var så glad i, Salome, Bror og Frimann, og hans nære familie. Arven fra ham blir videreført på beste måte av Toni, Frimann, Bror og Salome. Vi er takknemlige for å ha kjent Håkon.

Mille A. Rønning, Mats Rustøy, Ole Martin Holte, Elin Ruud