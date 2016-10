Nekrolog: Hanne Haanes Skappel

Hun ble bisatt fra et fullsatt Holmenkollen kapell en grå høstdag. Nå må vi alle forsone oss med tanken på at hun er borte. Hanne var så tilstedeværende helt til det siste at det er vanskelig å fatte.

I jenteklubben, fra 1. klasse på Slemdal skole, blir vi syv venninner sittende igjen. En plass vil for alltid være tom. Hannes levende og uttrykksfulle øyne vil ikke lenger følge oss. Vi må klare oss uten hennes varme smil, all hennes kunnskap, hennes fornuft og velfunderte svar.

Hanne var beskjeden av natur, men hun hadde en indre styrke som vi venninner bare kunne beundre. I diskusjoner var hun flink til å se positivt på ting og bidra med nye perspektiver. Hun lærte oss at utfordringer kan løses på flere måter.

Hun brukte mye av sin tid på alternativ medisin og utdannet seg både innen homeopati og kvantemedisin. Gjennom hele sykdomsperioden fant hun håp og støtte i dette.

Hanne var nytenkende og engasjert. I dannelsen av foreningen Echo var hun en aktiv medspiller. Med det flotte mottoet «læring til egen nytte» har 50 damer fått utvikle seg sammen med henne på spennende møter i mer enn 40 år.

Agathe, Jan Eric, Henrik og Hedda har mistet en tilstedeværende og omsorgsfull mor. Vi tenker ekstra på dem i disse dager. Sammen med sin kjære Eric skapte hun et hjem som fort ble et naturlig sosialt midtpunkt for mange.

Da sykdommen rammet, fikk Hanne vise sin virkelige styrke. Med sin energi og sitt livsmot hjalp hun oss alle å holde motet oppe. Det er uvirkelig å tenke på at hun ikke lenger vil være der sammen med oss. Vi vil for alltid huske henne som en venninne med et stort hjerte, og savnet må vi leve videre med.

Benedicte Johansen