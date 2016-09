Nekrolog: Hans Christian Fotland

Han var blant pionérene innen programmering i Norge, samtidig som han dyrket sin sjakkinteresse med stor lidenskap. Han var en periode styremedlem i Oslo Schakselskap.

Hans Christian vokste opp i Egersund. Han flyttet til Oslo og ble vitenskapelig assistent ved matematisk institutt og holdt kurs i programmering. Samtidig tok han sin embetseksamen i fysikk med glimrende resultat.

Norsk Regnesentral ble neste arbeidsgiver. På slutten av 1960-tallet fikk han jobb i Shipping Research Services AS, et selskap i Akergruppen. Hans Christian utformet dataverktøy som gjorde skipsskrog glattere og mer strømlinjeformede. Arbeidet medførte mye reisevirksomhet til verft i Asia og USA.

I 1985 fikk han jobb i Selvaag Gruppen AS. Selskapet hadde kjøpt inn et DAK-datasystem fra Cambridge. Hans Christian og hans kolleger videreutviklet dette til å bli et verktøy for ingeniører og arkitekter. Han ble i Selvaag Gruppen AS til han gikk av med pensjon i 1999. Som pensjonist flyttet Hans Christian tilbake til Egersund. Ved en tilfeldighet traff han igjen sin ungdomskjærlighet, Sidsel. De giftet seg og fikk 16 lykkelige år sammen.

Hans Christian hadde NM-tittel i sjakk i seniorklassen fra Kristiansund i 2001. I NM for to år siden ble han premiert som beste spiller over 75 år. Egersund sjakklubb ga ham nok størst glede rent sosialt. Hans Christian fikk kreft. Han forsonet seg med sin skjebne uten bitterhet, men med takknemlighet over et innholdsrikt og godt liv. Han var en mild og snill person, og hans lune vesen og gode replikk vil bli savnet.

Våre tanker går til kona Sidsel og hans familie.

Geir Jan Johansen