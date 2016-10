Nekrolog: Hans Petter Langtangen

Hans Petter vokste opp på Ris i Oslo og har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo (UiO). Han tok doktorgrad ved Matematisk institutt i 1989 og arbeidet deretter ved SINTEF i Oslo før han ble professor ved UiO. I 2001 ble han ansatt ved Simulasenteret, men beholdt tilknytningen til UiO livet ut.

Hans Petter var ekstremt produktiv som lærer, veileder, forfatter og forsker. Han bygget opp et av UiOs største kurs, skrev lærebok til kurset og publiserte den på Springer. Der publiserte han også en rekke andre bøker, noen av disse blant Springers mest populære innen beregningsorientert matematikk. Hans Petter veiledet 24 studenter til doktorgrad og 69 studenter til mastergrad. Han var internasjonalt aktiv som redaksjonsmedlem for ledende vitenskapelige journaler og som sjefredaktør for et av de viktigste tidsskriftene i beregningsorientert matematikk. Han ledet Senter for fremragende forskning, som er Forskningsrådets mest prestisjetunge satsing, og var medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Hans Petter var svært populær. Studentene strømmet til forelesningene hans og ville ha ham som veileder. Kolleger fra hele verden søkte samarbeid med ham. Når det ble for mye, rømte han hjem eller til Spania for å skrive. Etterpå kom han tilbake med en ny bok eller forelesningsnotater til et nytt kurs.

Hans Petter var vennlig og raus mot alle. Han delte alt og viste vei for alle som ville lære. Da han ble syk, imponerte han alle med stor åpenhet om sykdommen. Helt til det siste oppdaterte han en Facebook-gruppe med informasjon om sykdommen. Og hele tiden arbeidet han med bøkene sine. Den siste ble ferdig én uke før han døde.

Hans Petter etterlater seg familie, venner, studenter og kolleger i sorg.

Aslak Tveito, leder av Simulasenteret, Morten Dæhlen, dekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO