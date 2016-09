Nekrolog: Harald Ånnestad

Få, om noen, kan måle seg mot det engasjementet Harald hadde for Kongsberg Gruppen, Kongsberg-industrien og Kongsberg by. Vi markerte hans 30-årsjubileum i bedriften 15. april i år. Harald var en utpreget lagspiller, som alltid trakk frem laget og satte laget foran seg selv.

Harald ble ansatt som prosjektingeniør i 1986. Han utmerket seg tidlig og fikk raskt utvidet ansvar, først som faggruppeleder og senere som fagspesialist innen «systems engineering». I flere år arbeidet han innen luftvernsystemer og ble i 2006 direktør for missil- og romfartsdivisjonen. Han ble 1. januar 2009 utnevnt til adm. direktør og leder for Kongsberg Defence Systems og konserndirektør i Kongsberg Gruppen.

Lojaliteten Harald har utvist gjennom 30 år, er unik. Han etterlater seg et ettermæle til inspirasjon for oss alle. Hans resultater - især som toppleder - taler for seg, og hans engasjement har smittet over på hele virksomheten. Harald har vært en kultur- og verdibærer som har vært med på å forme og utvikle et av Norges fremste teknologikonserner. For kolleger har han vært en ledestjerne, inspirator og et raust menneske som hele tiden har gitt sitt aller ytterste for både bedriften og dem rundt seg.

Harald kjempet tappert som bare han kunne fra han fikk kreftdiagnosen for ca. et år siden. Men selv han, med sin enorme styrke og energi, måtte gi slipp og seile videre.

Haralds dedikasjon, stå på-vilje, kvikke humør, raushet, engasjement, inspirerende energi og visjonære lederskap vil bli dypt savnet av oss alle. Våre tanker går til Liv og hans nærmeste.

Geir Håøy, konsernsjef