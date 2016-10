Nekrolog: Harald Olsen

Han ble bisatt i Asker kapell 30 august. Jeg møtte Harald første gang i 1992. Han var da en etablert og respektert privatetterforsker. Haralds liv var innholdsrikt.

Han var født i 1950 i Strusshamn på Askøy, der han vokste opp. Harald var etterforsker til fingerspissene. Etter å ha fullført Politiskolen i 1979, ble han tilbudt jobb ved Asker og Bærum politikammer. Ambisjoner og faglig dyktighet førte ham raskt videre til økokrimavdelingen i Kripos og deretter til Drapsavsnittet samme sted. Han tok alle oppdrag på alvor - både små og store. «Karmøy-saken» var av siste kaliber. Da jeg, etter at «fetteren» var dømt i Tingretten, ble anmodet om å overta forsvareroppdrag før ankesaken i Lagmannsretten, var det viktig for oss som kjempet kampen at Harald ble med i vår gruppe. Hans svært gode kontakter opp mot de engelske fagmiljøene, som professor Gísli Gudjónsson - verdensledende på fenomenet falske tilståelser - og DNA-ekspertene Chris Hadkiss og Susan Pope, tilførte saken ekspertise. Haralds erfaring og kompetanse var inspirerende for oss andre i gruppen. Harald vil av mange særlig bli husket for sitt sterke engasjement og banebrytende arbeid for å bringe kidnappede barn tilbake til Norge. Han havnet i mange tøffe situasjoner, også med fare for eget liv, uten at det forhindret ham fra å løse sakene på profesjonelt vis.

Harald var opptatt av å ta vare på sine klienter og løse sakene til beste for sannheten og rettferdigheten. Han sa alltid at «man trenger andre som mest når man minst fortjener det». Disse ordene lever videre i hans minne. Hans sterke omsorg for mennesker - også lenge etter at sakene hadde fått sin løsning - har mange hatt glede av.

Harald ble så tragisk rammet av en ny hjerneblødning i august. Han levde et for kort, men til gjengjeld svært begivenhetsrikt liv. Han har betydd mye for mange. Hans gode gjerninger har gjort verden til et litt bedre sted for noen mennesker - for en liten stund.

Sigurd Klomsæt