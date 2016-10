Nekrolog: Hedda Kloster

Hun hadde en sjelden evne til å glede andre gjennom sitt blotte nærvær og å se livet med humor og sjel, gjerne litt på skrå.

Hedda levde livet sitt godt og helt, men det ble uansett altfor kort. Hun døde 24. september, 43 år gammel, og med sine aller nærmeste rundt seg – under ett år etter at hun fikk kreftdiagnosen.

Hun vokste opp på Jar i Bærum i et paradis midt i en søskenflokk på fire. Hedda forlot aldri den lekende og sansende måten å leve livet på. Hun var sosialantropolog fra Universitetet i Oslo, men hadde også andre interesser som preget hennes valg. Hun var lidenskapelig opptatt av naturen, men også av rettferdighet og menneskerettigheter og jobbet fem år i asylavdelingen i UDI. I 2015 tok hun en mastergrad i økologisk jordbruk ved Høgskolen i Hedmark, var tilknyttet Geitmyra matkultursenter på St. Hanshaugen i Oslo og drømte om å skaffe seg et lite gårdsbruk for å fremme økologisk jordbruk.

Hedda var den søsteren man aldri fikk, men som kom til en gjennom vennskap som en enorm gave. Hennes måte å se livet på satte livet i et perspektiv. Hvem legger vel merke til lysets spill på bladene en høstdag? Fuglenes sang? Hedda gjorde det, og for henne var det ikke alltid bare det vakre, men gjerne også noe komisk som fanget hennes interesse. Å, som vi savner Hedda. Hun lærte oss travle, stressede mennesker å ta vare på hverandre og naturen og å leve livet til fulle. Sammen med sin kjære Knut fikk hun se det meste av verden.

Vi vil savne og minnes henne og videreføre hennes verdier. Uendelig takk for et vakkert og dypt vennskap som har preget oss alle.

Moema S. Leite, Katerina Medbøe Eriksen, Marianne Heibo