Nekrolog: Inge Aaby

Inge begynte i HR utviklingsavdelingen hos Sporveien for snart ett og et halvt år siden, og det er mange ledere og medarbeidere som har hatt gleden av å arbeide med ham. Med glød, engasjement, pågangsmot og kompetanse gikk han løs på mange krevende utviklingsoppgaver.

Han var en utrolig raus, varm og dyktig kollega og en flott bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle Sporveien, våre ledere og medarbeidere. Han var et medmenneske som har satt varige spor i våre hjerter og i vår organisasjon.

Det er et stort tap og savn for nære kolleger og for alle som har jobbet med ham. Vi vil savne hans smittende latter og uuttømmelige engasjement.

Vår dypeste medfølelse går til hans nærmeste familie og spesielt hans samboer og datter.

På vegne av kollegene i Sporveien, Tone Nygård, Ingeborg Aass Holten