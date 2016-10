Nekrolog: Ingebjørg Wøllo

Ingebjørg er død og ble knapt 40 år. Det er ikke til å forstå. Hun kom til filialen som om hun alltid hadde vært der. Full av energi var hun, med 100 prosent innsats. Hun hadde alltid mange baller i luften, tok ansvar, var vitebegjærlig, opplevelseshungrig og levde livet sitt fullt ut.

Da Deichmanske bibliotek fikk ansvaret for fribyforfattere, falt faddervalget på Ingebjørg. Hun tok dem til sitt bryst, tok vare på dem, sørget for dem, fulgte dem opp, fulgte dem dit de skulle, ordnet alt og passet på.

Innimellom viste hun oss talentene sine, kveding og rapping og mye mer. En fest på filialen sitter som støpt i hukommelsen. Berit og Ingebjørg rappet «Bibliotekar» av Gatas Parlament - fulle av livsglede, optimisme, lyst, humor. Bildet av de to jentene som boblet sånn av glede at til og med hårtoppene deres danset, sitter dønn.

Så treffer Ingebjørg Bjørn, to sjelefrender. Begge er like aktive. De ikke bare snakker om å dra til New York, de gjør det. Og de tilpasser seg. De blir en del av den pulserende metropolen.

Rett før de skal vende tilbake til Norge, blir Ingebjørg syk. De velger å bli i USA for at hun skal få den behandlingen hun trenger. Og Ingebjørg kjemper, hun har så mye å kjempe for, tre barn og Bjørn. Hun gir ikke opp. Med en utrolig styrke ser det ut som om det går den rette veien. Bilder og kommentarer på Facebook viser Ingebjørg ute med venner, med familien, med barna. Det går fremover.

Så skjer dette. Ingebjørg er død. Det er ikke til å forstå.

Men hun var så i live i det korte livet sitt. Det er litt godt å tenke på.

På vegne av kolleger, May Haakensen, Deichmanske bibliotek, Grünerløkka