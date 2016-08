Nekrolog: Inger Eugenie Helland

Hun ble gravlagt i Frogner kirke i Lier 26. august. Inger, som var født i Alta i 1963, bodde mye av barndomsårene i Lier og hele voksenlivet i Oslo. Skoleflink, målbevisst og empatisk ble medisinstudiet et naturlig valg for henne. Etter endt turnustjeneste og ett år ved Rikshospitalet jobbet hun mange år i forskjellige stillinger ved Ullevål sykehus, deretter som sykehjemslege ved Oppsalhjemmet og som fastlegevikar ved Ullevål Hageby Legesenter. Inger tok imidlertid lange opphold i forbindelse med to fødsler for å følge opp barna så tett som mulig. Hun elsket barna sine over alt på jord og var den kjærligste mor. På terskelen til voksenlivet etablerte vi et livslangt vennskap. Til tross for store tap i ung alder møtte vakre Inger verden med vind i håret, åpen og nysgjerrig på livet. Utpreget sosial og glad i mennesker som hun var, fikk hun lett venner i ulike miljøer og livsepoker. Blant mye annet elsket Inger å reise og hadde opphold i flere verdenshjørner. Hun gikk på spanskkurs og lærte seg litt swahili. På en av reisene bodde hun til og med hjemme hos kunstneren Friedensreich Hundertwasser, som hun helt tilfeldig traff på kafé i Wien.

I studietiden var hun også besøkende i fengselet, leste kriminologi og var medhjelper ved arrangementet Alternativ Jul. Alt sammen så typisk Inger. Hun var en ressurs med et stort hjerte for andre.

Jeg minnes de mange engasjerende samtalene, reisene, utallige kinobesøk og spillekvelder med dyp takknemlighet. Så mye latter og glede, men også alvor og refleksjon. Inger var hel ved og den beste venninnen man kunne få, uvanlig rank og ekte.

De siste årene ble helt annerledes og ufattelig vonde. Sterke, selvstendige Inger mistet så mye, og livet ble satt på vent. Det livet hun var så glad i, ble til slutt så tungt at det ikke var til å bære. Vier mange som feller tårer i dag over savnet av Inger og den smerten hun fikk lide. Mine varmeste tanker går først og fremst til barna hennes Signe og Svein, til hennes tre søsken med familie og til Bente Nyberg for hennes støtte.

Elisabeth Wiker