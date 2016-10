Nekrolog: Inger Hjort Blundell-Watts

Et liv med mange sjatteringer var over. Inger vokste opp på Vinderen i typiske vestkantomgivelser, som eldste datter av fire. Hun fant fort ut at Nordmarka var den beste lekeplassen. Mange og lange skiturer innover skogene og senere i Rondane ble et kjennemerke for henne.

Under okkupasjonen kom hun i kontakt med hjemmefronten og fikk blant annet mange oppdrag som kurer. Særlig viktig var en tur til Trondheim for å varsle om at det i undergrunnen fantes mange tystere for tyskerne og nazistene. Hun fikk med seg en navneliste, som hun gjemte på kroppen der hun lå i den avlukkede kofferthyllen over setene, uten billett og pengelens. Oppdraget ble vellykket, men hun måtte flykte til Sverige.

Etter krigen jobbet hun en tid i sin fars firma, men dro så til England for å studere språket nærmere. Der fant hun sin mann, Frank Blundell-Watts. Dette ble hennes eneste forsøk på ekteskap og det ble kortvarig. Men hun lærte noe annet viktig i England som fulgte henne resten av livet. Hun fikk hunder av rasen irsk terrier.

Hundeoppdrett og stell av hunder ble hennes lidenskap og yrke. Solgte hun en valp, var det gjerne flere på gang. 18 hunder hadde hun på det meste. Lørdager og søndager gikk hun ofte tur på Bygdøy, der hennes hundeflokk fikk løpe fritt i Kongeskogen til manges forskrekkelse, men også til manges glede og overraskelse. Hennes siste hund – Chivonne – døde i dagene like før henne selv.

Hun ble kjent som en autoritet i hundemiljøet og i sin nærmeste omgangskrets og drev sitt firma Of Inisalen for oppdrett, trimming og klipping, langt inn i sine eldre dager. Inger ble bisatt ved Haslum lille kapell tirsdag 11. oktober, hvor familie og venner ble samlet etterpå for et minnesamvær.

Svennik Høyer Anne-Marie Hadenius