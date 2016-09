Nekrolog: Jan Erik Sander

Han vokste opp på Kolbotn og i Oslo, tok examen artium i 1955 og ble ferdig utdannet lege i 1962. Etter turnus i Drammen og på Sortland og militærlegetjeneste på Setermoen arbeidet han ved sykehusene i Tromsø, på Ullevål, i Kirkenes og Lillehammer. I 1989 kom han til Diakonhjemmet sykehus, der han var sjef for medisinsk avdeling frem til pensjonsalderen. Han var indremedisiner og infeksjonsmedisiner, men bevarte en bred medisinsk innsikt langt ut over sine spesialfelter. Hans innsats satte spor. I Kirkenes var han sentral i oppbyggingen av sykehuset, og i Lillehammer etablerte han infeksjonsmedisin som eget fagfelt. Han var også sentral i oppbyggingen av faget på landsbasis, et nybrottsarbeid.

Jans legegjerning bar preg av stor faglighet og sunn skepsis, men langt mer. Han var humanist og etisk bevisst. Mange pasienter er ham dypt takknemlige, og for mange yngre kolleger var han et forbilde i måten han møtte pasientene på.

Kulturelt var Jan bredt interessert. Som 17-åring ledet han elevenes skoleteaterorganisasjon i Oslo. Han var belest og opptatt av litteratur og musikk og var selv en habil pianist. I mange år var han i Norges toppsjikt i orientering, svømming og skiløping. Han elsket fjellet og kjente det til gagns.

I 1967 startet vi en doktorklubb med 11 medlemmer som har møttes regelmessig gjennom nesten 50 år. Vi og våre ektefeller vil minnes Jans menneskelighet, humor og tørrvittige replikk. Hjertet sviktet gradvis det siste året, og han var vel forberedt på døden. Brit sto ved hans side til siste slutt. Vi ser hans gode smil som han bevarte helt til de siste dagene han levde. Vi deler minner og savnet, og varme tanker går til hans nærmeste.

På vegne av doktor-klubben, Ivar Følling, Otto M. Orning, Helge Schirmer