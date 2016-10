Nekrolog: Jan Heyerdahl Elfving

Jan var født i 1948 og vokste opp på Ekeberg i Oslo. Etter å ha fullført gymnaset reiste han til Trondheim for å bli sivilingeniør. Han hadde sin første stilling i tidligere Statskonsult fra 1973 og hadde etter hvert en rekke nøkkelstillinger i både private og offentlige selskaper. Han skaffet seg tilleggsutdannelse innen økonomi og hadde en unik kombinasjon av egenskaper og kompetanse, som gjorde ham svært etterspurt både som prosjektleder og rådgiver.

Jan traff sin Marit gjennom studentorganisasjonen Navigatørene. De fikk tre barn og bosatte seg etter hvert på Nordstrand. Marit og Jan var svært glade i hverandre og beholdt denne kjærligheten livet ut.

Jan kombinerte sin yrkeskarrière med stor omsorg for sine nærmeste. I tillegg fikk han et stort sosialt nettverk gjennom deltagelse i frivillig arbeid. Det var særlig Nordstrand menighet og Navigatørene som fikk nyte godt av hans ressurser og engasjement. Han la aldri skjul på sin kristne tro og snakket ofte om tiden på NTNU da han som 23-årig student fikk det han omtalte som et personlig møte med Jesus.

Vennskapet med Jan og hans familie har betydd mye for oss og våre ektefeller. Vi har møttes regelmessig og snakket om livets store og små spørsmål. Like mye har vi satt pris på utallige turer og kulturarrangementer som vi har opplevd sammen, gode måltider og av og til en svingom på dansegulvet. Denne livsglade personen er nå borte, og vi sørger sammen med familien. Jan snakket selv om døden som å "reise hjem", men vi føler at han reiste så altfor tidlig. Våre tanker går spesielt til Marit, Kristina, Harald og Håkon.

Kåre Hegle, Magnar Haugeli Halvorsen, Magnus Borge