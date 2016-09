Nekrolog: Jan Otto Hauge

Han kom fra en jernbanefamilie på Vestlandet, vokste opp i Kristiansand, flyttet til Oslo og fant tidlig sin plass på venstresiden i norsk politikk. Midt på 1960-tallet var Jan Otto leder for AUF i Oslo. Særlig gjennom Vietnambevegelsen i Norge fikk han utløp for sitt radikale engasjement for solidaritet med den tredje verden. I Hanoi i 1995 ble han utmerket med Vietnams høyeste æresorden for utlendinger for sitt arbeid for landet.

Jan Otto forlot Arbeiderpartiet etter at den politiske og økonomiske eliten i Norge, med Ap i spissen, tapte EF-avstemningen i 1972. Han arbeidet deretter for Sosialistisk Valgforbund, som rykket inn på Stortinget med 16 mandater i 1973.

På slutten av 1970-tallet var Jan Otto journalist og redaksjonssjef i Ny Tid, der han gjorde seg bemerket med den såkalte listesaken. Senere bidro han sterkt til å modernisere fagbladet Journalisten i retning mer undersøkende og kritisk journalistikk, som reporter fra 1987 og redaktør i årene 1991 til 2002.

Jan Otto hadde en god og skarp penn, som ble lagt merke til også utenfor mediebransjen. I 2000 var han én av fire redaktører som ble tildelt Fritt Ords Honnør for innsatsen for sine aviser.

Mange mente mye om Jan Otto Hauge. Han levde uten særlig mange begrensninger. Han var uredd og hadde gjerne sterke meninger uten for mye om og men. Slik får man både venner og uvenner.

Jan Otto var en god kollega og en omsorgsfull sjef, som var glad i folk og ble venn med mange av sine kolleger. Han var en kunnskapsrik og usnobbete mann med godt humør og nesten alltid en artig historie på lager.

Vi er mange som vil savne den gode vennen Jan Otto Hauge. Han etterlater seg kone, en datter, en sønn og fem barnebarn.

Kathrine Geard, Bjørn Åge Mossin, Kurt Olsen, Terje I. Olsson, Steingrim Wolland