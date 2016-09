Nekrolog: Jan Willi Smedsrud

Jan Willi vokste opp på Gjøvik og var en av de beste juniorskihopperne i Norge. Etter examen artium var han lærervikar i Florø - der han traff Solrun, som han ble gift med i 1965.

Han vervet seg ved Asker Nike-batteri, tok deretter utdannelse ved Luftforsvarets befalsskole, som beste elev, luftkrigsskole, stabsskole og Forsvarets høgskole. Operativ tjeneste som offiser gjennomførte han ved luftvernbataljonene på Andøya, i Bodø og ved Nes Nike-batteri. Han hadde et treårig avbrekk i sin militære karrière som leder i næringslivet.

I tre år fra 1994 var Jan Willi forsvarsattaché i Moskva. Deretter var han sjef for personalstaben, senere personal- og økonomistaben i Forsvarets overkommando. Hans siste oppgave var å legge ned Forsvarets overkommando.

Jan Willi var leder i Forsvaret i en periode med store forandringer. Han deltok i arbeidet som innebar omfattende og krevende nedbemanninger. Med solid verdisett og overbevisning satte han sitt preg på disse prosessene. Han var grundig og arbeidsom og hadde et sterkt engasjement for menneskene i Forsvaret. Som leder tok han ansvar og fremsto som både seriøs og krevende, men viste stor tillit. I samværet var smil og latter en viktig del.

Etter at han sluttet i Forsvaret, inviterte han venner til ølmøter på Jessheim og arrangerte julebord etter godt militært merke. Sitt samfunnsengasjement og interesse for Forsvaret beholdt han til det siste. Som pensjonist tok han konsulentoppdrag i Norge og Bulgaria. Våre tanker går til Solrun, barn og barnebarn. De har mistet en kjær ektemann, far, svigerfar og bestefar så altfor tidlig.

Jens Evensen jr., Frode S. Hauen, Kjell A. Lilleås, Johan Wroldsen