Nekrolog: Jenny Dante

Jenny mistet store deler av sin familie i holocaust. Selv ble hun reddet over til Sverige av Nansenhjelpen, som hennes foreldre og søster hadde samarbeidet nært med i Oslo.

Jenny leste manusutkastet til boken Odd Nansen - Arvtageren. Med myndighet og smertelig kyndighet formidlet hun til meg sin kunnskap om Nansenhjelpens innsats for jøder før og under andre verdenskrig. Det er et av livets undere at man kan bevare godhet, optimisme og livsglede selv om man har opplevd mye smerte. Jenny var slik - et strålende menneske. Hun forsto betydningen av å dele erfaringer med etterslekten.

Takk for alt, Jenny.

Anne Ellingsen