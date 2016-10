Nekrolog: Johan ­Fredrik ­Bockelie

Dr.philos. Johan Fredrik Bockelie døde fredag 7. oktober etter å ha fått en kreftdiagnose for drøyt to år siden.

Fredrik - som han valgte å kalle seg - var av de få heldige som allerede fra barnsben av visste hva han ville bli. Som syvåring fant han på en tur rundt Semsvannet et fossil, og dermed ble han fanget inn i geologiens fascinerende verden med Semsvannsområdet som sitt spesiale. Som gymnasiast fulgte Fredrik opp gamle forskertradisjoner fra 1930-tallet ved å utforske åsen nordøst for Semsvik.

Resultatet ble blant annet et fossil av et nesten fullstendig eksemplar av en såkalt kvastfinnet fisk. Funnene i Bergsåsen har gjort det mulig å fastsette vulkanismen i området mer presist - faktisk 20 til 30 millioner år nærmere oss i tid.

For Fredrik fulgte nye studieår som endte med doktorgrad nettopp på fossiler og deretter en interessant karrière i næringslivet og andre steder.

Fredrik var en helhetstenker - noe som gjorde vennskapet til NaKuHel-senteret i Asker så nært og kjært. Han plantet visjoner i oss for utvikling av Semsvannsområdet og Semsvannet Geopark, et prosjekt som fortsatt pågår. Mens han fortsatt var frisk nok, sa han følgende: Geologien er grunnlaget for landskapsformene, avsetning av jordsmonn, kjemien i jordsmonnet og drikkevannet og er grunnlaget og forutsetningen for menneskelig bosetning og aktivitet. For alle disse elementene er Semsvannsområdet nærmest et utstillingsvindu og en lærebok.

På det personlige planet var Johan Fredrik Bockelie vennlig og behagelig å være sammen med og alt jeg forbinder med å være et dannet menneske. Han var meget visjonær og utrolig sjenerøs med å dele sine store kunnskaper med oss. Han trivdes kanskje aller best som leder av geologiske ekskursjoner. Vi kommer til å savne ham både menneskelig og faglig. Våre tanker går til hans kone og datter.

Hilmar Lunde