Nekrolog: Johan Fredrik ­Bockelie

I 1960-årene var han student på Blindern og ivrig opptatt av fossiler. Disse ville han få navn på og jeg, som ny ansatt, hjalp til. Allerede da var hans kunnskap om norsk geologi omfattende. Gjennom mine forelesningstimer i paleontologi ble vi nære venner. Man kunne bare glede seg over hans kunnskap og entusiasme, som han beholdt til det siste. Senere, på Paleontologisk museum, var han vit.ass. og stipendiat fra 1970 til 1981. Han fikk doktorgraden året etter. Hans spesielle felt var tidlig fossile pigghuder, som han høstet stor internasjonal anerkjennelse for. I 1975 ble han tildelt Kongens gullmedalje for en oppgave om deres evolusjon. I Oslofeltet ledet han og hans daværende kone Tove et kartleggings- og innsamlingsprosjekt fra alle de kjente ordoviciske fossilførende lokalitetene på Bygdøy, i Bærum og Asker og tilhørende fjordøyer. Dette arbeidet la grunnlaget for en stor referansepublikasjon i 1990 over tilsvarende bergarter fra Porsgrunnsområdet i sør til Mjøsa-området lengst nord.

Johan Fredrik Bockelie oppnådde professorkompetanse, men valgte å forlate akademia for privatnæringen - der han ble forsker og konsulent i oljegeologi. Hans kjærlighet for Oslofeltet forsvant ikke, og i fritiden forsket han på fall i havnivået for ca. 444 millioner år siden. Med hjelp fra nære kolleger fikk han oppleve å se et ferdig manuskript klart til trykking få dager før han døde.

Dermed er en epoke i forskningen i Oslofeltets geologi og fossiler slutt. Fredrik døde altfor tidlig, og mange vil savne hans smittende engasjement - ikke bare når det gjelder geologi, men også politikk, slektsforskning og alt som foregår i naturen omkring oss. Vi takker Fredrik for mange hyggelige stunder på Paleontologisk museum, for vennskap og kunnskap som har betydd så mye for oss alle. I denne stund sender vi våre tanker til hans kone Angie og deres datter Anne Christine.