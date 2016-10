Nekrolog: Johan Jørgensen

I'm nothing special, in fact I'm a bit of a bore If I tell a joke, you've probably heard it before But I have a talent, a wonderful thing Cause everyone listens when I start to … play

Dette kunne vært et sitat fra Johan, og han bekreftet innholdet da disse ordene ble lest til ham i hans 50-årsdag for ni år siden. Johan forlot oss 23. september.

I'm so grateful and proud All I want is to … play it out loud

Johan var en oppvakt ung gutt. Som energisk eldstemann i en søskenflokk på fire var han tidlig ute med det meste. Bøker og musikk, samfunns- og forretningsliv ble lidenskaper han tok med seg gjennom hele livet. Han var uvanlig begavet både innen business og jazz. Kanskje kan to slike interesseområder gå hånd i hånd for noen, men for Johan ble det en krevende kombinasjon.

Alt han leste, husket han. Han leste hvert ord i The Economist og Newsweek hver uke. Han ble beste elev ved Heriot-Watt University i Edinburgh i 1980, som første utlending noensinne. Og han bidro naturlig til det sosiale livet blant studentene i Edinburgh gjennom studentforeningen NORSA. Etter førstereiseturen i NPC ble det noen raske år i Oslo Vekst før Jacob Stolt-Nielsen hentet ham til New York.

Etter mange gode år i Greenwich i Connecticut returnerte han til familiebedriften Haugesund Auto. Der ble samfunnsengasjementet omsatt i handling, og med sin satsing på gassbiler ble han en pionér i Ford-systemet globalt. Men den entusiasme som i dag blir elbiler til del, manglet i norsk politikk på slutten av 1990-tallet. Og til tross for energisk lobbyaktivitet og møter med samferdsels- og miljø- og energikomiteen på Stortinget ble gassbiler aldri mer enn en parentes i Norge.

Johan spilte den søte musikk for Heidi, og tre flotte barn ble resultatet. Lina, Magnus og Markus kan være stolte av sin store far. Johan spilte Oscar Petersons "Hymn to freedom" og Ray Charles’ "Georgia on my mind" bedre og oftere enn mange som lever bare av det.

Hans Rikard Elgheim, Ansa Edinburgh, Studentforeningen NORSA, Christian Behrens, Glasgowrevyen