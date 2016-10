Nekrolog: Knut Aven

Knut ble ansatt på Eltek i Drammen som salgssjef i 1986. Han gikk over til konkurrenten Powec i 1990, som han var med på å bygge opp fra et lokalt norsk firma til en global aktør som var teknologisk ledende innen sitt felt. Etter at Powec ble solgt til amerikanske Power-One, begynte Knut for andre gang på Eltek i 2005, først som salgssjef og senere som administrerende direktør. Knut hadde en integritet, en faglig kompetanse og personlige egenskaper som ble høyt verdsatt.

Han hadde en uformell lederstil. Ofte var han rundt og snakket med den enkelte - gjerne for å få informasjonen rett fra kilden, men også bare for å slå av en prat, høre hvordan det gikk eller hvordan det sto til med familien. Samtidig jobbet han hardt, var tilgjengelig til alle døgnets tider og hadde en arbeidskapasitet og reiseaktivitet som tok pusten fra de fleste. Men Knut satte jobben sin svært høyt og gledet seg stort når innsatsen bar frukter. Knut satte aldri seg selv i sentrum. Han var flink til å løfte frem den enkelte og fokuserte alltid på hva vi som team hadde oppnådd. Han hadde også evnen til å se mennesket bak og var genuint interessert i den enkeltes ve og vel. Knut hadde som prinsipp at ansatte som trives, yter best. Alle rundt ham trivdes.

Til tross for mye jobbing var Knut en tilstedeværende ektefelle og far. Han hadde en fantastisk støtte i Bjørg og var et stort forbilde for sine to døtre. I 2013 valgte Knut å pensjonere seg etter en fantastisk karrière innen kraftelektronikk. Dessverre rakk han ikke å nyte mer enn seks måneder av sin pensjonisttilværelse før han fikk kreftdiagnosen.

Selv fikk jeg gleden av å jobbe sammen med Knut i 26 år, de fleste av årene som min sjef, alle årene som en fantastisk mentor og god venn.

Knut Ramnæs