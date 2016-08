Nekrolog: Kristoffer Dannevig

Norge mistet en trofast sønn da Kristoffer Dannevig døde 23. august, 98 år gammel. Kristoffer Dannevig var født i Stavanger, vokste opp i Moss og tok ingeniørutdanning ved Norges Tekniske Høgskole i Trondheim. Krigen avbrøt utdanningen en kort tid da han i 1940 ble tatt til fange etter kampen i Nåvårdal og senere løslatt. Etter fullført utdannelse i 1943 meldte han seg inn i Milorg, der han deltok i mange operasjoner og i mai 1945 ble forfremmet til gruppesjef i Drammensavdelingen. Ytelsene ble anerkjent med et telegram fra Kongehuset og Regjeringen etter frigjøringen. Han fikk minnemedaljen 8. mai 2015 for spesiell innsats for fedrelandet.

Kristoffer var en eventyrer med sterk interesse for luftfart. Arbeid på Gardermoen flyhavn etter krigen ga mersmak. En stilling i Alaska Airlines i 1948 ble starten på 10 års opphold i USA, der han møtte sin kjære kone, Aase, fikk amerikansk statsborgerskap og deltok i flere store byggeprosjekter for det amerikanske forsvaret i de arktiske strøk - sammen med sin gode venn, Bernt Balchen. I 1958 bestemte han og Aase seg for å flytte tilbake til Norge, og etter en stund bosatte de seg på Nøtterøy. Kristoffer tok jobb som vedlikeholdssjef i Statens vegvesen og ble pensjonist i 1983.

Men Kristoffer var ikke ferdig med USA. Gjennom Balchen-familien kom han i kontakt med The American Studies Association of Norway (ASANOR). Dette var kjærkomment for Kristoffer, som hadde sterke følelser for norsk-amerikansk samarbeid. I mange år deltok han i ASANOR-konferanser. Sjenerøs som han var, skjenket han The ASANOR Endowment Fund en pensjon han hadde opparbeidet i USA. Dermed hjalp han til med å legge et økonomisk grunnlag for studenter og forskere for mange år fremover. I 2013 stiftet ASANOR The Kristoffer Dannevig Travel Grant til ære for ham.

Kristoffer vil bli dypt savnet av alle som hadde den glede å ha kjent ham.

På vegne av ASANOR, Robert Mikkelsen