Nekrolog: Leif Mæhle

Mæhle var fødd i 1927 i Sunndal, vart cand.philol. ved Universitetet i Oslo i 1952 og dr.philos. same staden i 1969 med avhandlinga Vegen til varden. Ein studie i Olav Aukrusts dikting. Den akademiske banen starta han som norsklektor ved universiteta Göttingen og deretter i Lund i Sverige, før han vart stipendiat, universitetslektor og til slutt professor i nordisk, særleg nynorsk litteratur ved Universitetet i Oslo frå 1969 til han gjekk av ved 70-årsalderen i 1997.

Mæhles lange arbeidsdag i akademia var fylt med forsking, undervisning og formidling, alt drive med stor intensitet og entusiasme. I undervisninga si var han ein eineståande vegleiar i litteraturlesinga. Særleg låg lyrikken hjartet hans nær. Det finst mange norsklektorar som fekk sterke opplevingar og grunnleggjande kunnskapar ved Mæhles forelesingar. Formidlinga tok han som ei viktig oppgåve også gjennom redigering av litterære antologiar og tekstutval og ikkje mindre gjenom Norsk litterær årbok, som han starta i 1966 og redigerte fram til 1988.

Leif Mæhle fylte det viktige vervet som generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi frå 1986 til 1997. Han var dessutan medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og av ulike vitskapsakademi i Danmark og Sverige. Han la også ned eit stort arbeid i og for institusjonar, organisasjonar og utval. Nemnast kan Det Norske Samlaget, Det Norske Teatret, Norsk språkråd og Foreningen Norden. I 1995 vart han heidra med J. Letterstedts nordiska förtjänstmedalj for den nordiske kulturinnsatsen sin. Eit langt og aktivt forskar- og lærarliv er no over. Tidlegare studentar, kolleger og vener vil minnast Leif Mæhle i djup takksemd for alt han gav.

Per Thomas Andersen, Liv Bliksrud, Ingeborg Kongslien, Vigdis Ystad