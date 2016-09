Nekrolog: Leif Mæhle

Leif Mæhle var allerede en nestor innen norsk litteraturvitenskap da han ble innvalgt i Det Norske Videnskaps-Akademi i 1975. I Akademiet ble han raskt et aktivt medlem. Han ble valgt til generalsekretær i 1986 og gjenvalgt årlig i mer enn ti år, inntil han valgte å trekke seg.

Leif Mæhle skjøttet vervet uten store fakter og med klok omtanke for så vel menneskelige som praktiske forhold. Hans tid som generalsekretær falt i en vekstperiode for Akademiet med nye initiativer som VISTA-samarbeidet med Statoil og opprettelsen av Senter for grunnforskning.

Leif Mæhles hjerte banket likevel mest for den jevne virksomheten med møter og symposier og det fellesskapet av forskere fra norsk vitenskap i hele sin bredde som Akademiet representerte. Hans stille ferd vil bli savnet.

Ole M. Sejersted, preses, Øivind Andersen, generalsekretær