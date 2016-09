Nekrolog: Leif Mæhle

Det var ikke opplagt at Leif Mæhle skulle ende opp med en akademisk karrière. Som bondesønn fra Sunndalen og yngst i en stor søskenflokk var ikke universitetsstudier et opplagt valg. Adgangen til utdanning etter grunnskolen ble også vanskeliggjort da ungdomstiden falt sammen med 2. verdenskrig. Å reise bort for å ta utdanning ble da en utfordring. Redningen ble Privatgymnaset i Sunndalen – etablert av en entusiastisk lokal prest, Sigurd Opdahl.

Leif Mæhle tok examen artium i 1946 som preseterist. Senere bekostet blant andre eldre søsken lærerutdanning og deretter filologisk embetseksamen. Den avla han i 1955 med hovedoppgave om Ibsens rimteknikk. Doktorgrad om Olav Aukrust fulgte i 1969. Da professor Mæhle i 1982 ble innvotert i Bibliofilklubben, brakte han med seg et stort fond med bokkunne.

I 1966 hadde han grunnlagt Norsk litterær årbok og var redaktør til 1989. Han satt i juryen for Nordisk råds litteraturpris fra 1972 til 1981 og var skiftevis formann/viseformann i Norsk språkråd fra 1972 til 1988. Samtidig var han professor i nordisk språk og litteratur, produktiv som forsker og engasjert formidler. Han påtok seg også store administrative oppgaver, utøvd med sindighet og diplomatiske evner over gjennomsnittet.

I Bibliofilklubben var han en ener på sitt spesialområde – den nynorske bokheim fra Aasen til nå. Særlig interesserte han seg for nynorsk lyrikk. Samlingen var tuftet på det som alltid har vært klubbens ideal – solide kunnskaper. På lavmælt og elskverdig vis lyttet han alltid oppmerksomt til andres utlegninger. Klubben husker ham også for hans styrkende og bokfaglige tyngde, kyndig og vennlig formidlet til oss. Av helbredsgrunner meldte han seg ut i 2003 etter 21 års medlemskap. Fraværet etterlot imidlertid et savn hos de gjenværende medlemmene.

Våre tanker går nå til hans etterlatte, hustruen Tora og deres fire barn med familier.

For Bibliofilklubben,

Arvid R. Ødegård