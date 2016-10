Nekrolog: Lilleba Lund Kvandal

Hun ble født i Nordreisa 21. april 1940, fikk navnet Anbjørg Helene, men ble kjent som Lilleba. Moren virket alt som 12-åring som organist på øya Loppa. Selv utmerket Lilleba seg da hun kom inn i jentekoret under Marie Foss. Hun ble korets fremste solist, og hennes ry som koloratursopran bredte seg, særlig blant ungjenter med sanginteresser. 15 år gammel vant hun den landsomfattende talentkonkurransen «Med lys og lykte». Et vakkert bilde av henne lyste da fra forsiden av NRKs programblad.

Hun kom tidlig ut i verden og utviklet sin teknikk under dyktige lærere. 24 år gammel sang hun Nattens dronning i Wien. Det var på de kjente operascenene i utlandet at hun utfoldet seg lengst. Hun nådde de helt store høyder og ble tildelt de mest krevende roller. Hun gjestet også Den Norske Opera flere ganger.

Da hun bosatte seg i Norge for godt etter minst 11 år i utlendighet, giftet hun seg med den 21 år eldre komponisten Johan Kvandal. Han skrev musikk til henne som hun blant annet fremførte i radio. Hun fortsatte å holde konserter, og hun videreutdannet seg som pedagog, blant annet med sikte på musikalsk barnehage. Etter mannens død i 1999 utdannet hun seg som Oslo-guide. Hun interesserte seg også for vokal folkemusikk, ga ut en stor samling med folkeviser av ulike slag og passet på å få med melodier. Hun arbeidet dertil som kordirigent. Hun var oppfinnsom, engasjert, arbeidsom og beskjeden, men lot seg aldri stanse. Hun fortsatte å glede mange med sin nattergalrøst, også i mindre fora.

I 1985, da NRK TV sendte et festprogram for Marie Foss, hadde hun en opptreden som nå kan oppleves på nettet. Den taler for seg selv om hvem hun var som sangkunstner. Søk på «festkonsert for Marie Foss».

Dagne Groven Myhren

.