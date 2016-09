Nekrolog: Lillemor Kongsøre

I hele sitt yrkesaktive liv arbeidet Lillemor i ukebladet Hjemmet. Og hun var Hjemmets kvinne nummer én. Hun var en meget viktig brikke i den kampen Hjemmet førte for å bli Norges største ukeblad.

Det Lillemor først og fremst var opptatt av, var kontakten med leserne. Hva tenkte de? Hva følte de? Hun ga spalten "Fra kvinne til kvinne" (med adgang for menn) et ansikt og det ga resultater. Brev fra leserne strømmet inn, og alle fikk svar og gode råd. Det som også sto hennes hjerte nær, var virkelighetshistoriene. Hun kjempet en innbitt kamp for at de skulle være ekte. Også der lyktes hun. I disse historiene ble tabubelagte temaer tatt opp. Det var temaer det til da ikke hadde vært skrevet om på 1970-tallet, som homofili, incest og vold i hjemmene.

Etter hvert var disse historiene de mest leste i bladet. Lillemor øste uten forbehold av sin livserfaring og klokskap. Få har betydd så mye for så mange både i leserskaren og innad i Hjemmets redaksjon som Lillemor. I tillegg til å være en god kollega var Lillemor en fantastisk venn. Man kunne snakke med henne om alt. Ingenting sjokkerte henne, og de gode nyhetene gledet henne uten forbehold. Alt man betrodde henne, ble hos henne og kom aldri videre. Det var mange av oss som benyttet oss av hennes evne til å si de riktige tingene og få oss på rett spor.

Da Lillemor gikk av med pensjon, ble det holdt en stor fest for henne. Det ble laget en sang som gikk på melodien til "Rosa på ball" – "Tenk å få danse med Lillemor!" Da sto tilbederne hennes fra Hjemmets trykkeri på rekke og rad, klare til å svinge seg med Lillemor. Alle vi andre sang og klappet takten.

Vi elsket henne alle sammen.

Rønnaug Greaker