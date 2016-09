Nekrolog: Liv Clemetsen

Hun var i flere år den advokaten som hjalp medlemmene i Stiftelsen Rettferd for taperne. Det skjedde fra 1995, og Liv Clemetsen var for våre medlemmer en omsorgsfull, sjenerøs, sterk og modig advokat. Min første kontakt med henne ga meg det inntrykket at hun alltid ville ta de svakes parti og var i sin gjerning tro mot det. Hun hjalp mennesker som var i nød, og det var tilfelle med medlemmene i taperforeningen.

Jeg minnes spesielt Liv Clemetsen for hennes modige og gode hjelp til en kvinne på Fagernes i den såkalte Østgård-saken. Det var en sak barnevernet var sterkt inne i, men barnevernet fikk møte en advokat som var sterkt engasjert i barnevernssaker, og en som satt med god informasjon. Hun vant frem i Østgård-saken, og mange er takknemlige for Livs klare engasjement og den gode hjelpen hun ga moren.

Liv var meget godt orientert og godt inne i de såkalte billighetserstatningssakene. Det var et felt der hun ga mange av våre medlemmer god hjelp, og mange vant frem med sine søknader om oppreisning. Hun hadde en egen evne til å sette seg inn i disse sakene og til å forstå den svake parts livssituasjon.

Det er mange av våre medlemmer, og meg selv, som nå savner Liv Clemetsen. På vegne av alle våre medlemmer vil jeg takke henne for hennes fantastiske hjelp og gode innsatsvilje.

Ola Ødegaard, tidl. generalsekretær, Stiftelsen Rettferd for taperne