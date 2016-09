Nekrolog: Marit Aakre

Hun var en av oss i Samferdselsdepartementet. Marits tilstedeværelse, vinnende vesen og smittende humør utgjorde fra første dag en positiv kraft i samholdet og miljøet hos oss. Arbeidsområdet var samfunnssikkerhet og beredskap, og med sin faglige bakgrunn ble hun raskt en styrke for oss og bidro med kapasitet og grundighet i sentrale og store oppgaver.

Mange i departementet fikk heldigvis gleden av å møte Marit, være med henne faglig og sosialt og oppleve det særegne positive, lyse og litt vare ved henne. Med en jobbhverdag preget av alvorlige temaer er de små stundene desto viktigere å ta vare på. Øyeblikk som blir minner å ta frem når livet blir tungt og vanskelig. Marit skapte mange slike øyeblikk i tiden hun fikk være hos oss og gjorde oss bedre. Vi setter alle spor etter oss - ikke ut fra hvor lenge vi er med andre, men ut fra hvordan vi er og hvordan andre opplever oss. Marits spor er lyse og lette - like fullt så tydelige og varige.

Når et ungt menneske rives brått bort, stopper alt. For familien og nære venner som må bære tapet videre gjennom livet. Men også for oss - som så vidt hadde begynt å kjenne Marit. Vi har mistet en kjær kollega og en positiv kraft og er blitt så mye fattigere. Vi kan imidlertid ikke annet enn å akseptere at noen mennesker får vi bare kjenne en ganske kort stund. Om det skulle finnes noen trøst, må det være at enkelte etterlater seg et spesielt, positivt, lyst og kraftig minne. Slik er det med Marit for oss. Våre tanker går til Marits samboer, Ørjan og øvrige familie.

På vegne av kolleger i Samferdselsdepartementet, Lasse Lager, Anders Buttedahl