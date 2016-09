Nekrolog: Marit Aslaksen

For bare tre måneder siden fikk hun den triste beskjeden om at hennes dager var talte. Hun døde i sitt kjære hjem på Rønnes i Grimstad, dypt takknemlig for det livet hadde gitt henne. Under hele sykdomsperioden var minst ett av hennes fem barn kjærlig til stede.

Marit vokste opp i et gammelt, fredet hus i Porsgrunn. Sammen med et opphold på Nansenskolen kom dette til å prege henne. Hun giftet seg med lege Bjørn og ønsket seg mange barn. Praktisk som hun var, valgte hun å bli sykepleier.

Etter mange år på flyttefot slo familien seg ned i Arendal i 1967. Ved siden av sitt virke ved sykehuset var begge opptatt av å bevare natur så vel som kultur. Da kampen om bevaringsverdige Tyholmen var i sin avgjørende runde i 1971, ble Marit med stor stemmeovervekt valgt inn i bevaringspartiet Venstre. Når Tyholmen står der i dag, er det mye takket være hennes innsats som medlem i formannskapet. Senere på 1970-tallet satt hun to perioder i styret i Distriktenes utbyggingsfond.

Hun tok videreutdannelse og ble ledende helsesøster i Grimstad, studerte filosofi og tok mellomfag i kunsthistorie og hovedfag i nordisk litteratur. Hun var nysgjerrig og kunnskapsrik og delte villig av sin kunnskap. Gjennom sitt engasjement i Aust-Agder Museums- og Arkivlag var hun i mange år styreleder i stiftelsen Aust-Agder-Arkivet, et arbeid som tok mye tid og krefter. Like til det siste bidro hun aktivt som lagets representant i redaksjonskomiteen for årboken Aust-Agder-Arv. Ved siden av å gi konstruktiv støtte til andre skrev hun selv interessante, velformulerte og til dels nyskapende artikler som en sann formidler av vår materielle og åndelige kulturarv.

Marit Aslaksen etterlater seg et stort savn.

Sigmund Ekhougen, Anne Tone Aanby, Anne Marie Falck