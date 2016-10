Nekrolog: Marte Avranden Kjær

Marte ble bare 38 år gammel, og tankene våre går nå til dem som er igjen - hennes mann Stian og barna Eline på fem år og Eirik på tre år.

Marte ble tidlig interessert i naturvitenskap, og etter fullført mastergrad i biologi ved Universitetet i Oslo kom hun til oss i Nofima i 2005 for å ta sin doktorgrad på fettmetabolisme hos laks. Vi minnes denne perioden med glede, lattermilde feltturer, hardt labarbeid, faglige diskusjoner, skriveperioder og godt samarbeid. Marte var en meget selvstendig, samvittighetsfull og talentfull forsker med glødende interesse for fagfeltet. Hun var ydmyk av natur og hoverte aldri med sine kunnskaper, men delte gjerne med andre. Hun var modig og alltid rede til å ta ansvar.

Marte fortsatte som forsker i Nofima frem til 2014, da hun tok fatt på ny jobb som forsker ved Oslo universitetssykehus. Hun har bidratt med vitenskapelige funn som har vært - og vil fortsette å være - av stor betydning for den grunnleggende forståelsen av oppdrettslaksens evne til å omstille seg til nye fôrråvarer.

Ved siden av en aldri sviktende interesse for sitt fag var familien det viktigste i Martes liv. Hun snakket ofte og gjerne om familien. Marte evnet godt å kombinere rollen som småbarnsmor med fulltidsjobb og samtidig være en omsorgsfull og god kollega med masse humor og positivitet. Det var nok grunnen til at mange av hennes kolleger også ble hennes nære venner.

Marte etterlater seg et stort tomrom som det skal bli vanskelig å fylle. Når vi nå sier farvel til Marte, er det i dyp respekt og takknemlighet for det hun var for oss.

På vegne av tidligere ­kolleger i Nofima, Bente Ruyter, Tone-Kari Østbye, Elisabeth Ytteborg, Thomas Larsson