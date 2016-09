Nekrolog: Nils Høegh-Krohn

Etter studiene vendte han tilbake til Ålesund og gikk inn i familiebedriften Ålesund Konfeksjonsfabrikk. I 1960 giftet Nils seg med Eva, og de fikk fire barn - Anne Vibeke, Ragnhild, Joachim og Ulrik. Omkring 1970 ble konkurransen fra lavkostland svært krevende for bransjen, og man valgte å legge ned driften - etter først å ha sørget for nye jobber til alle ansatte. Familien flyttet tilbake til Bergen, der Nils begynte som høyskolelektor ved NHH. I tillegg til å være en meget populær og anerkjent foreleser fikk Nils ansvaret for høyskolens kurs og kontakt med næringslivet. Det ble mange studiereiser til utlandet, som Kina, Sør-Amerika, USA og Øst-Europa, og kontakt med anerkjente universiteter i blant annet USA, Storbritannia og Italia.

Omkring 1980 flyttet familien tilbake til Ålesund, der det ble undervisning på høyskolen og Nils kunne dyrke friluftslivet. Nils var på Sunnmøre kjent som en meget fryktløs fjellets mann. I voksen alder tok han også opp igjen seilerlivet og gjennomførte flere lange seilaser over store deler av Europa.

Han hadde brede kunnskaper om det meste, men utmerket seg først og fremst som en dyktig økonom og forretningsmann, som ikke var redd for å forsvare sine standpunkter med tyngde. Det førte Nils inn i styrene hos store selskaper som AS Olivin og Stokke AS. Spesielt verdt å nevne er hans innsats innen bankvesenet, der han som initiativtager til Kredittbanken i Ålesund, satt i interimsstyret.

Nils var på alle måter et stort menneske. Han hadde et nært forhold til barn og barnebarn, som alltid var velkomne hos Eva og ham på Emblem.

Oscar Dag Larsen, Peter L. Larsen