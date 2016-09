Nekrolog: Øivind Horn

Han tok juridisk embetseksamen i 1964 med utmerket resultat. Han gikk straks inn i advokatforretningen til sin far, høyesterettsadvokat Ragnar Horn, og høyesterettsadvokat Erik Bryde Sundseth. Selv var jeg advokatkollega med Øivind i ca. 20 år. Øivind var en dyktig jurist. Han var analytisk, tenkte raskt og trakk velbegrunnede og logiske slutninger. Det som var rettslig relevant i et problemkompleks, var han god til å se. Hans klienter var mange og vidt forskjellige. lkke minst var han en sterk og god talsmann for dem som livet ikke hadde fart vel med. Øivind bidro sterkt til advokatfellesskapets faglige utvikling, og han var fellesskapets midtpunkt i sosialt henseende.

Øivinds store lidenskap var kunst og kultur - malerkunst, skulpturkunst, teater og film. Her hadde han store kunnskaper, stor innsikt og forståelse samt stort engasjement. Det fikk også advokatfellesskapet og mange andre nyte gleden av. Vi som var så heldige å få lytte til hans foredrag om kunst og var med når han guidet, er preget for livet. Han hjalp oss til å se ting vi selv ikke så lett kunne se og til å se sammenhenger. Hans bidrag var alltid interessante og spennende og med artige anekdoter knyttet til personer og temaer.

Øivind var en sentral person i Centralkirken i Metodistkirken gjennom hele sitt voksne liv. Der bidro han sterkt og betydde mye for mange. Fremtredende er at Øivind viste stor omsorg for mange. Det er vemodig at han nå er borte, men det er mange gode minner å tenke på og takke for.

Svein Thorp, kollega og venn