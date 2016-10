Nekrolog: Olav Ness

Tønsberg Røde Kors feirer om få uker sitt 100-årsjubileum under mottoet «Til stede nær deg siden 1916». Etter å ha ledet Sem og Slagen Røde Kors i mange år ble Ness den første formann i «nye» Tønsberg Røde Kors, etter kommunesammenslåingen i 1988.

Også her satte Olav solide spor etter seg. Da foreningen i 1991 skulle bygge nytt hus i Hedrumsgaten, ble dette mulig ved at Olav gjorde et makeskifte med kommunen og ga den deler av sin egen tomt på Ilebrekke, mot at Røde Kors fikk tomt på Kilen.

Under krigen fikk Olav sin pilotutdannelse i Canada, hvor han raskt ble håndplukket til den viktige oppgaven å være instruktør ved den norske «Little Norway»-basen. Senere ble kan kaptein i SAS. Det var på langrutene han trivdes best, og i flere år var familien utstasjonert i Bangkok.

Olav og hans kjære Ingrid nølte aldri med å ta humanitære initiativ. For mer enn 35 år siden åpnet de hjem sitt for vietnamesiske båtflyktninger. For mange ble møtet med familien Ness et før, og et etter. Resultatet ble ofte vennskap, som varte livet ut.

Olav var en brennende sjel med sterkt engasjement, raus og rettskaffen, men også svært opptatt av at regler og prosedyrer skulle følges til punkt og prikke. For sin uegennyttige innsats gjennom mange tiår ble han hedret som æresmedlem av Tønsberg Røde Kors.

Per Annar Holm, leder, Tønsberg Røde Kors