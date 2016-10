Nekrolog: Ole Christian Englund

Han var født i Gimsøy i Lofoten, og etter artium i 1950 begynte han på Befalsskolen for ingeniørvåpenet.

Krigsskolen, med uteksaminering i 1954, ble starten på en lang og interessant karrière i Forsvaret, med utdannelse og tjeneste i både inn- og utland. Nevnes bør: Hærens stabsskole, Generalstabskurs - Forsvarsakademiet i Danmark, Nato Defence College og Forsvarets høgskole.

Viktige tjenestestillinger var: Sj Ingkp/Brig N, Instruktør HSTS, Stsj/Brig N, Sj Brig 6, Sj OPS og NORCO/UNIFIL (81-82), ingeniørinspektør (83-88) og Branch Chief Exercise/Shape (88-91). Englund var i perioden 85-88 også overadjutant i HM Kongens adjutantstab.

I hans tid som ingeniørinspektør foregikk en stor omorganisering av ingeniørvåpenet, med en storstilt innføring av nytt materiell. Ole Chr. var også aktiv utenfor det militære. Fra guttedagene var han svært engasjert i speiding og som voksen fortsatte han som speiderleder i Hønefoss, både som troppsleder og som visegruppeleder. Hans kone, Randi, var flokkleder for ulvungene en rekke år.

Han var aktiv i LIONS/Hønefoss i mange år og, etter at han gikk av for aldersgrensen, også i lokalpolitikken. I perioden 1999-2003 var han innvalgt i kommunestyret for Ringerike Høyre, samtidig som han var engasjert av Slottet til å lede arbeidet med systematiseringen av Slottets arkiver.

I Ringerike Frivilligsentral var han i mange år en aktiv medhjelper, sammen med sin hustru. For sin tjeneste er brigader Ole Chr. Englund tildelt Ridderkors av 1.kl av St. Olavs Orden samt en rekke norske og utenlandske utmerkelser.

Brigader Ole Christian Englund vil bli dypt savnet, både som offiserskollega og venn, og som den aktive og tilstedeværende person han var. I denne tunge stund går våre tanker til hans datter Tone og øvrige familie.

På vegne av gode venner og offiserskolleger, Arne Broberg