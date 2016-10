Nekrolog: Per Gjetrang

Per var født i 1940 og vokste opp på Lillestrøm. Etter gymnaset og Befalsskolen reiste han til Bergen for å bli siviløkonom. Der traff han også sin Nina. De fikk to barn og bosatte seg etter hvert i Asker.

Som ferdig siviløkonom kom han som et friskt pust inn i forsikringsselskapet Norske Folk for å arbeide med rasjonalisering og organisasjonsutvikling. Gjennom sin store arbeidskraft og åpne og likefremme vesen samt deltagelse i alle sosiale aktiviteter fikk han en rekke venner der. Etter mange år i Norske Folk begynte han som personalsjef i Løvenskiold Vækerø og gikk siden til DNB, der han arbeidet med organisasjons- og lederutvikling. Rundt år 2000 sluttet han der og drev i noen år sin egen forretning som rådgiver. Han hadde en stor vennekrets, men særlig vennene fra tiden i Norske Folk beholdt han hele livet. Per var også teknisk begavet, og var det noen som hadde trøbbel med data eller større maskiner, ordnet Per det.

For oss to reisekameratene var han en unik planlegger og reisefelle. Under påskudd av fotballtur, det var alltid en fotballkamp i bildet, besøkte vi etter hvert alle Vest-Europas store byer. Under jorden ser vi ingenting, sa han, så vi dro gjennom byene på kryss og tvers med trikk og buss. Noen ganger visste vi ikke hvor vi kom, men det gjorde det mer spennende.

Per var svært opptatt av familien, og vi kjente også godt Per og Ninas barn og barnebarn. Per og Nina hadde hytte i Dølisjøen og en leilighet i København, der de elsket å være. For noen år siden fikk Per kreftdiagnosen, men beholdt sitt humør og reiselysten. Takket være medisinsk behandling var han oppegående helt til for noen uker siden. Da orket ikke kroppen mer. Vi har mistet vår svært gode venn og reisekamerat. Vi føler med Nina og familien.

Einar Karlsen, Georg Harbitz