Nekrolog: Per Lønning

Han kunne valgt en akademisk karrière, men gikk først til Stortinget, deretter til Kirken og ble domprost og biskop. Da han gikk av i protest mot abortloven, kom han tilbake til Akademia igjen.

I 1977 ble han kalt til en dosentstilling i kristendommens idéhistorie ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Der var Lønning en lojal og god kollega, som ikke bare tok på seg de store oppgavene, men også de mange små oppgavene som en stilling ved universitetet fører med seg. Han ble kjent blant studentene for sin sjeldne evne til å trekke de store linjene gjennom teologiens og filosofiens historie.

Lønning var etterspurt som forsker og underviser også i utlandet og hadde i årene 1981 til 1987 permisjon fra Det teologiske fakultet for å være forskningsprofessor ved det økumeniske forskningssenter i Strasbourg. Det resulterte i ruvende bøker om gudsbegrepet (1986) og om skapelsestanken som økumenisk utfordring (1989). Han ble biskop igjen i 1987, men fortsatte sitt vitenskapelige arbeid. Hans siste, større arbeid var en bok om forholdet mellom kristendommen og andre religioner med den utfordrende tittelen Is Christ a Christian? Per Lønning var blendende begavet og viden kjent allerede i meget ung alder. Han var enestående og ble ofte også stående alene. Dette bar han stoisk, med sine meningers mot - alltid understøttet med omfattende og kunnskapsrik argumentasjon, i tallrike taler, debatter og artikler. Når vi nå ser tilbake på hans utrettelige og også urolige innsats for kirke, teologi og samfunn over så mange tiår, blir vi fylt med takknemlighet.

For Det teologiske fakultet, Kjetil Hafstad, Svein Aa. Christoffersen, Trygve Wyller, Aud Tønnessen