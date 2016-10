Nekrolog: Per Morten Bryhn

Mangeårig kollega ved Universitetsbiblioteket i Oslo (UB), Per Morten Bryhn, døde 1. oktober, 74 år gammel.

Bryhn var utdannet filolog med historie hovedfag i 1972. Med unntak av noen år som vitenskapelig assistent som ung og to år i Paris hadde han hele sin yrkeskarrière ved UB - fra 1973 til han gikk av med pensjon i 2010. Han arbeidet i mange år i avdelingen med ansvar for innkjøp, der han etter hvert ble leder.

Fra 1988 var han i nesten ti år assisterende overbibliotekar og nestleder ved UB. I denne perioden var planleggingen av UBs nybygg på Blindern sentral. Per Morten Bryhn var også en viktig aktør i arbeidet med automatiseringen og digitaliseringen av fagbibliotekene. Han så helt klart de digitale mulighetene for et langt sterkere samarbeid bibliotekene imellom - til beste for brukeren.

Biblioteket i Georg Sverdrups hus, oftest kalt «UB», ble realisert i 1999 etter lang tids forarbeid, og Bryhn ble den første lederen. Han ledet avdelingen i en spennende og krevende og svært omskiftelig og intens tid. Samlinger og ansatte skulle smelte sammen, penger skulle spares og arbeidsstokk reduseres. Det var store forventninger fra brukere, personale og ledelse. Bryhn viste stort engasjement og la ned mye arbeid i å få det nye sammenslåtte biblioteket til å fungere godt slik at biblioteket kunne yte gode tjenester til forskere og studenter.

I 2001 flyttet han til Paris, der han arbeidet ved Bibliothèque Nordique i to år før han vendte tilbake til Georg Sverdrups hus. Han avsluttet sin karrière som seniorrådgiver i UBs administrasjon.

Bryhn hadde mange verv. Han var en periode leder i Norsk bibliotekforening og var aktivt med i Norsk fagbibliotekforening og The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). Han var også sentral i arbeidet med å utvikle Norsk samkatalog for periodika (NOSP) og i det internasjonale arbeidet for standardidentifisering for tidsskrift (ISSN).

Per Morten Bryhn huskes som en omsorgsfull kollega og leder, som en vennlig person som alltid hadde et smil og noen hyggelige ord til overs. Ved siden av en stor familie etterlater han seg mange venner - ikke minst ved UB og i resten av bibliotek-Norge.

Bente Andreassen, bibliotekdirektør