Nekrolog: Peter Henry Hide

Han var født og oppvokst i Gjerdsvika på Sunnmøre. Etter å ha vært på sildefiske og selfangst fra 14-årsalderen, gikk han til sjøs i januar 1940 - ennå ikke 18 år gammel. Krigen hadde da rast i fem måneder og nøytrale Norge hadde mistet 60 skip og 500 sjøfolk.

Skipet ble tatt i arrest av franske Vichy-myndigheter, og Peter tilbrakte to verdifulle ungdomsår som fange i Sahara. Etter frigjøring i 1943 bar det ut i konvoifart med tap av 4000 sjøfolk og 500 skip. Peter så kamerater dø omkring seg, sprengt i luften av tyske torpedoer.

Selv reddet han livet ved en tilfeldighet. Mens han holdt utkikk på babord broving, så han en torpedo komme mot seg. Han ropte til rormannen: «Hardt styrbord, hardt styrbord.» Ved en lynsnar manøver dreiet skipet, og torpedoen strøk langs skipssiden mot et annet mål.

Ved krigens slutt ble det oppdaget at Peter hadde fått tuberkulose i fangenskap. Derfor ble han i 1945 utvist fra USA og sendt hjem til ett års sanatorieopphold med beskjed om at han aldri mer kunne reise til sjøs. Men Peter kom seg ut igjen og tok etter hvert styrmannsskole i Sandefjord og skipperskole i Oslo. Handelsflåten besto da av 3000 skip med 60.000 mann. Etter å ha gått styrmannsgradene på ulike skip i Leif Høeghs rederi, ble han i 1962 skipsfører. Men etter en rutinemessig legesjekk var beskjeden endelig: Aldri mer til sjøs.

Peter lot seg ikke knekke. Selv krigsmareritt i mange år mestret han. Han startet et lønnsomt firma i «tank cleaning». Bosatt først i Bærum og så i Oslo var han trofast medlem av Oslo Sjømannsforening og De sjøkyndiges forbund. Så sent som på fredsdagen 8. mai i år hedret han sine falne kamerater med kranser på Krigsseilermonumentet.

Peter var dypt kristen. Det ga ham en trygghet som han utstrålte i lun humor. På spørsmålet «er du alene?» svarte han: «Nei, jeg er aldri alene. Han er alltid hos meg.» Troens trygghet hjalp i tunge stunder.

Vi som fikk kjenne Peter Hide gjennom 50 år, takker for alle de gode samtalene, aldri et uvennlig ord, fisketurene, hans eminente kokekunst og det forbildet han etterlater seg. Et ekte mannfolk i krig og fred.

Tankene går til hans kjære Lisbet og Kitty.

Mauritz Sundt Mortensen