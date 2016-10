Nekrolog: Peter Syse

En nær venn og en god og klok rådgiver i mer enn 50 år for Bjarne og Ellinor spesielt. Han likte godt å være med på lansering av nye grønnsakssorter og nye tekniske løsninger på gården på Ekenes fra 50-årene og i tiårene deretter.

Peter var sterkt samfunnsengasjert. Kanskje ikke så rart med far som ordfører og rådmann på Nøtterøy før og etter siste krig, og med yngre bror Jan som ble statsminister. Peter hadde et vinnende vesen, med sterkt engasjement, han var kunnskapsrik og hadde en sjeldent god hukommelse.

For to uker siden, på vei fra møte på Verdens Ende, stakk jeg innom den velstelte eiendommen i Stauperveien for å hilse på, og jeg ble møtt av Anne og Peter sittende og nyte solen. Anne disket opp på sin alltid svært blide og gjestfrie måte, hun også nær knyttet til familien vår og Ellinor spesielt.

Etter litt mimring gikk samtalen om kommunesammenslutning, noe Peter mente var helt nødvendig for å sikre sterke kommuner til beste for innbyggerne og samfunnsutviklingen. Andre aktuelle temaer kom også opp, og vi tre ble sittende langt utover en kort stopp.

Anne og Peter startet dagene med Tønsbergs Blad og Aftenposten, for så å diskutere artikler de hadde interesse av. Peter var meget oppdatert på det meste, og han kunne gå i diskusjon om hva det skulle være. Krystallklar og klok. Alltid noe å lære.

Onsdag kom han kjørende hjem og var godt fornøyd med annenplassen i bridgeturneringen på Tjøme. Neste morgen var livet brått slutt. Han ble 95 år, et rikt liv hadde han bak seg, og han holdt det gående til siste slutt. Det er trist og vemodig at han nå er borte.

Våre tanker går til deg Anne, Pål og Marianne, barnebarna og annen nær familie. Dere har vår dypeste medfølelse i sorgen og savnet.

På vegne av Jonstang-familien, Roar Jonstang