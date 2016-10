Nekrolog: Ragnar Løvberg

Han var en grunnpilar i norsk filmhistorisk arkivering og tilretteleggelse. Tallrike er de dokumentarfilm-produksjoner han har levert materiale til, gjennom 28 år fra sitt kontor på Norsk filminstitutt, nå i de senere årene fra Nasjonalbiblioteket på Solli plass.

Filmer som Karoline Frogners I går ble jeg tater og Tore Netlands Offer eller spion og særlig hans nye Sabotøren og kuréren kunne nyte godt av Løvbergs enorme kunnskap om hva som fantes i arkivene og hva som tidligere var produsert innenfor samme emne.

Jeg lærte Raggen godt å kjenne i de årene jeg drev Kinoteket i kjelleren på Klingenberg kino. I tre år hentet jeg ukentlig ut klassikere fra filminstituttets arkiver på Jar og drøftet programmer med ham.

I 1984 debuterte Løvberg som forfatter med Gartneriensemblet på Cappelen forlag, en oppvekstskildring fra arbeider- og industrimiljøet på Hoff bortenfor Skøyen på Oslo vestkant, en levende og morsom roman som han senere fikk forlagets pris for.

Løvberg var en filmfagets mann. I min direktørtid på NFI var han en direkte og skarp kritiker av instituttets virksomhet, kanskje særlig dets nedprioritering av filmarkivet. Han talte meg midt imot, klart og tydelig, men alltid godt forankret i det faglige og alltid med en løsning klar i bakhånd. Ikke alle hadde det.

Løvberg var en snill og hjelpsom fagmann som vil bli sterkt savnet blant dokumentarfilmfolkene i Norge, men også blant filmhistorikere og -formidlere. For ikke lenge siden hjalp han meg å finne stoff fra Grønland - øya, ikke bydelen - i forbindelse med et program på Cinemateket, og vi var i gang med å finne filmer fra den spanske borgerkrigen som skal presenteres på festivalen Movies on War på Elverum i november. Det er trist at han ikke får oppleve det.

Jan Erik Holst