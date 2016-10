Nekrolog: Ragnar Løvberg

Den siste tiden holdt han hjertet gående med nitroglyserol. "Jeg lever på sprengstoff", sa han – å kjede sitt publikum var den av verdens synder Ragnar best klarte å unngå. Han ville verdsatt et saftigere minneord enn nordmenn flest anser sømmelig. Han hadde et våkent blikk for livets absurditeter og menneskets dårskap, ikke minst sin egen. Han levde tidvis over evne, tidvis trangt og sjelden sunt. Det skjeve smil var en livsholdning.

Ragnar samlet på historier og fant dem overalt. Som mange av sin generasjon var han en tur til sjøs i ungdommen. Han gjorde siviltjeneste "hos nonnene" på Vor Frues Hospital og lærte noe om våre mange måter å leve og dø på. Han skrev oppvekstromanen Gartneriensemblet, som han ble prisbelønnet for i 1984. Den vanskelige bok nummer to fikk vi aldri se. Til gjengjeld leste han andres bøker, i stort antall og fra mange deler av verden.

Ragnar var mangeårig filmarkivar ved Norsk filminstitutt. Den eneste utdannelsen for slikt den gang, fantes i Øst-Berlin. Der, bak Jernteppet, fikk Ragnars lager av historier godt påfyll. Senere var han mer enn én gang med på sensasjonelle funn av filmhistorisk materiale som alle trodde var tapt. De siste årene var han filmarkivar ved Nasjonalbiblioteket.

Ragnar vokste opp på Hoff i Oslo, men hadde familierøtter i Vrådal i Telemark. De røttene holdt han fast ved, selv om – eller kanskje heller fordi – folk og liv der var så annerledes enn i Oslo. Filmbransjens åpne tappekran på "Ferja" ved Rådhuskaia var langt unna den telemarkske indremisjon. Ragnar fant tilhørighet og vettug samtale begge steder.

Lite jordisk gods er igjen etter Ragnar. Men mange av historiene han elsket å fortelle handlet også om ham selv. De lever videre.

Karin og Morten Barth