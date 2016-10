Nekrolog: Richard Kuran

Nå er hans advarende røst stilnet – han døde fredfullt 28. september, nær 92 år gammel.

Han ble født i Warszawa 30. oktober 1924 og opplevde krigens barbari på nært hold da han 15 år gammel ble med i motstandsbevegelsen. En av hans oppgaver var å redde ut jøder fra ghettoen. I 1941 ble han arrestert og sendt til ulike arbeidsleirer og fengsler i Tyskland, eller tyskokkuperte land, før han til sist endte opp som tvangsarbeider på Saltfjellet.

Mot alle odds overlevde han kulde, mishandling og underernæring. Etter krigen fikk han opphold i Norge. Han stiftet familie og bosatte seg i Fredrikstad. Opplevelsene fra krigsår og fangenskap ønsket han å bruke til noe positivt for andre, og da han ble pensjonist, engasjerte han seg som tidsvitne på turene våre.

Det ble godt over 30 turer hvor han delte sine kunnskaper med oss, og han hadde sine meningers mot. Han hentet frem historien og satte den inn i vår egen tid. Det ga lytterne perspektiv når han på temakveldene satte spørsmål ved hva vi har lært av krigsårene. Han avsluttet gjerne med: "Det er så lettvint å fortrenge dette og tenke som så at her kan ikke jeg gjøre noe. Vi kan alle gjøre noe for å skape fred ut fra det ståstedet vi har. Jeg lærte i mitt barndomshjem at ærefrykt for livet og medopplevelsen av andre veseners liv er noe stort og avgjørende betydningsfullt, ikke bare for verden, men også for vårt nære miljø. " Kuran var en mann som satt dype, men gode spor etter seg på mange måter.

På vegne av ansatte og reiseledere i Aktive Fredsreiser og Hvite busser, Helga Arntzen, daglig leder i Aktive Fredsreiser