Nekrolog: Rolf Einar Jerpseth

Det var imponerende hvordan han hele tiden fungerte intellektuelt. Å besøke ham var en opplevelse, som jeg savner.

Han var i gang med sin avanserte slektsforskning og hadde kontakt med etterkommere av slektninger som utvandret til Amerika i 1850-årene. Han opplevde altså at selv etter mange generasjoner er etterkommere av utvandrere opptatt av å finne røttene sine i gamlelandet. Rolf holdt ellers en rekke kurs i slektsforskning på Bøler bibliotek.

Han fulgte med i det offentlige liv og kommenterte aktuelle spørsmål med innsikt og humor. Om mobbing sa han for eksempel at det ikke nytter uten at elevene opplever at de lærer noe på skolen.

Rolf Jerpseth var født i 1930 i Nes på Romerike. Etter examen artium og lærereksamen studerte han pedagogikk ved Universitetet i Oslo og tok magistergraden i 1959. Han ble snart lektor ved Nesna offentlige lærerskole, der han var i seks år. Han var en avholdt lærer med elever som holdt kontakt med ham til det siste. Etter Nesna ble han ansatt ved Sagene lærerhøgskole i Oslo og arbeidet der og ved Høgskolen i Oslo til han gikk av med pensjon. Han underviste både på grunnutdanning og videreutdanning i pedagogikk, bl.a. linjen for småskolepedagogikk. I tillegg ledet han morsmålslærerutdanningen for innvandrede lærere i mange år - etter oppdrag fra departementet.

I 1971 ble Rolf Jerpseth valgt til formann i Norsk lærerskolelag. Laget hadde gitt ut tidsskriftet Pedagogen, som hadde gått inn. Jerpseth fikk tidsskriftet i gang igjen - nå med et generelt perspektiv på pedagogisk utviklingsarbeid. Lærerhøgskolelaget markerte seg dermed innen norsk skoleutvikling og den livlige skoledebatten i 1970-årene. Rolf Jerpseth giftet seg med Liv Johnsen, som døde av kreft for 22 år siden. Tanker og medfølelse går til deres tre barn, Thale, Einar Gordon og Jarre og deres syv barnebarn, Fredrik, Liv, Milliam, Alvilde, Appolone, Silje og Nadia.

Magne Skrindo, førsteamanuensis i pedagogikk, Sagene lærerhøgskole