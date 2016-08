Nekrolog: Sjur Svenningsen

Sjur hadde solide slektsrøtter på Lambertseter. Farfar Sigvart, som drev plassen Bakkerud, var den siste husmannen på Lambertseter. Farmor Agnes hadde vokst opp på Bakkerud som datter av husmannen Andreas Olsen. Sjur vokste opp på Abildsø og hadde Østmarka som tumleplass. Selv var han en svært aktiv skiløper og orienteringsløper og deltok på nasjonalt nivå. I 1952 ble han premiert i Holmenkollrennet.

I perioden 1952 til 1953 bygde Sjur, sammen med sin onkel Arne Svenningsen, den gamle hoppbakken Eker’n på Lambertseter for Lambertseter IF. Da drev Lambertseter IF med langrenn, hopp, friidrett, fotball, orientering og håndball. Sjur var med på å bygge opp denne klubben. Han hadde ansvaret for å legge og brøyte skiløyper i Østmarka, i perioder en heldagsjobb for Skiforeningen, før snøscooternes tid. I 1957 ble han trener i Lambertseter IF. Det fikk mange stor glede av. Blant dem var OL-sølvjenta fra 1994, Marit Wold Mikkelsplass. Inntil for få år siden trente han godt voksne skiløpere i Rustad IL. I de siste 50 årene betydde han svært mye for Rustad IL og langrennsgruppen.

Sjur ble aldri lei av å lære bort. Å se at andre hadde det gøy med langrenn, motiverte ham. I 80-årsalderen var han ofte å se i skiløypa ved Grønmo i Østmarka. I mange år var han teknisk sjef i Rikstrygdeverket. De siste 23 årene bodde han på Holmlia sammen med sin kjære Inger Lise. Sjur var en raus og sjenerøs person og glad i mennesker. Han fikk venner overalt - i alle miljøer og i alle aldre. Han har satt varige spor etter seg i vennekretser og familie.

Ivar Sekne