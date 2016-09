Nekrolog: Solveig Flottorp

Faren drev firmaet Arendal Komfyren. De fleste arbeidsårene tilbrakte hun ved AA-klinikken og Klinikk for nervøse på Kongsgård. Hun var også bestyrer på Hald i Mandal.

Fra 1937 til 1938 var hun barnepike for de årsgamle tvillingene til Norges konsul i Danzig, men ble sendt hjem da situasjonen i Europa ble faretruende. Som elev ved Ullevål sykepleieskole ble hun «gjemt» da krigen kom. Ellers ville hun blitt sendt til Tyskland for å pleie tyske soldater. Hun kunne jo tysk!

Da var også Haakon Flottorp, lærerskolelektoren som siden ble hennes mann, gått i dekning for å slippe flere avhør hos Gestapo. Det ene det ble med, slapp han fra med å gi forhørslederen en «forelesning» om fortidens store tyske filosofer og humanister, som overbeviste denne om at han, Haakon, ikke kunne være den motstandsmannen han ble tatt for å være, men faktisk var. Filosofi og teologi kunne han - også til glede for Solveig.

Solveig og Haakon hadde mange minnerike opplevelser sammen i sitt livslange ekteskap: I USA, der Haakon tok doktorgraden, i Tanzania, der han utdannet prester på Makumira Theological Seminary mens Solveig underviste i ernæring og spedbarnsstell.

For Solveig sviktet synet og hørselen etter hvert, men ikke hukommelsen og fortellerevnen. Hun sovnet fredfullt inn i troen på sin Frelser - med et bilde av seg og Haakon i armene.

Kirsten Hanisch, Thor Einar Hanisch