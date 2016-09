Nekrolog: Svein Morgenlien

Morgenlien var født og oppvokst i Aurskog og bodde der i hele sitt liv.

Som forbundsformann var Morgenlien opptatt av mekaniseringen av skogbruket og var en av drivkreftene for å få til en konsesjonsplikt for hugstmaskiner i Norge. Morgenlien så at skogsarbeideryrket var truet, og han så tidlig at det ble færre og færre medlemmer i Skog- og landarbeiderforbundet. Han innså at forbundet ikke lenger kunne stå alene og ble derfor med i den store sammenslutningsprosessen som førte til dannelsen av Fellesforbundet i 1988.

Svein Morgenlien begynte som skogsarbeider som 15-åring og jobbet siden som skogsarbeider og sagmester. Fra 1959 til 1962 var han skogsbestyrer. Det var helt naturlig for ham å organisere seg i Skog- og landarbeiderforbundet. Han ble raskt styremedlem i Aurskog østre skog- og landarbeiderforening og satt i styret fra 1948 til 1962. I denne perioden var han også formann i flere år og var i en periode medlem av landsstyret. Han ble valgt som sekretær i Skog- og landarbeiderforbundet i 1962, var hovedkasserer fra 1965 til 1979 og formann fra 1979 til 1987, da han gikk av med pensjon.

Svein Morgenlien var politisk aktiv i Arbeiderpartiet. Han var vararepresentant til Stortinget i flere perioder fra 1961 til 1981 og møtte fast som representant da Tønnes Andenæs døde og da Inger Louise Valle og Helen Bøsterud satt i regjering.

Vi i Fellesforbundet minnes Morgenlien som en av drivkreftene bak vårt nye forbund. Ved sin død var han æresmedlem i forbundet.

Jørn Eggum, forbundsleder, Fellesforbundet